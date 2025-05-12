Анатолий Аксаков: ЦБ может снизить ключевую ставку уже в июле

Уже в июле совет директоров Центробанка может принять решение о снижении ключевой ставки. Такое мнение в разговоре с «Парламентской газетой» в понедельник, 12 мая, выразил председатель Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.