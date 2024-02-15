Десять тысяч мест в школах создадут в Новосибирской области по нацпроектам

В 2024 году ведется строительство 15 новых образовательных организаций. Действует госпрограмма «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», а также национальные проекты «Образование», «Демография» и «Жилье и городская среда».