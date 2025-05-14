Тайриз Халибертон набрал 31 очко в последнем матче с «Кэвз»

Халибертон за 36 минут набрал 31 очко, реализовав 10 из 15 с игры, 6 из 10 из-за дуги. На его счету также 8 передач, 6 подборов, блок и перехват.
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