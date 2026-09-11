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СКР возбудил уголовное дело по факту гибели матери и сына на пожаре в Балакове

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели матери и сына на пожаре в Балакове

В Балакове при пожаре в квартире умерла женщина, после госпитализации скончался ее малолетний сын. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Саратовской области.

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