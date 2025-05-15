Мединский проигнорировал провокационные выкрики в спину

СТАМБУЛ, 15 мая, ФедералПресс. Во время общения с представителями СМИ в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский предпочел не реагировать на провокационный вопрос, заданный французским журналистом Полем Гаснером.
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