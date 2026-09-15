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Царьград

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Свердловскую область залило: 51 мм осадков за два дня — больше нормы

Свердловскую область залило: 51 мм осадков за два дня — больше нормы

Свердловскую область накрыли обильные дожди: только за минувшие сутки в Екатеринбурге зафиксировали 25 мм осадков, а за два дня их сумма достигла 51 мм.

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