Свердловскую область залило: 51 мм осадков за два дня — больше нормы

Свердловскую область накрыли обильные дожди: только за минувшие сутки в Екатеринбурге зафиксировали 25 мм осадков, а за два дня их сумма достигла 51 мм.
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