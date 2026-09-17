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Мировое обозрение

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Слишком долгая варка лишает белок части пользы и снижает серотонин

Слишком долгая варка лишает белок части пользы и снижает серотонин

Интенсивная термическая обработка белковой пищи способна заметно снизить её питательную ценность — причём последствия выходят далеко за пределы банального «меньше усвоилось».

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