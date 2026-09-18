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Назальный спрей из плаценты человека помог мышам с Альцгеймером вернуть память и усмирить воспаление в мозге

Представьте: обычная плацента, которая остаётся после родов, может стать ключом к борьбе с болезнью Альцгеймера.

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