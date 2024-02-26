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Встречайте нового иноагента - Ксения Собчак. У скандальной журналистки есть все шансы лишиться 48 миллиардов

Встречайте нового иноагента - Ксения Собчак. У скандальной журналистки есть все шансы лишиться 48 миллиардов

Интересная жизнь с Vera Star О том что вокруг Ксении Собчак продолжают сгущаться тучи, стало понятно после того, как депутат Государственной думы, глава Союза добровольцев Донбасса, политолог, журналист и предприниматель.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
&quot;Встречайте нового иноагента - Ксения Собчак. У скандальной журналистки есть все шансы лишиться 48 миллиардов&quot;, это аноним по кличке &quot;Новости, события, факты&quot; выдаёт нам желаемое за  действительное! Может лучше её пристрелить,раз Закон до неё не дотягивается, а Жорин высказал сомнение, что конкретно Ксению Анатольевну, признают иноагентом, так как &quot;у нее есть родословная, имеющая вес&quot;. Где ответы на эту &quot;проблему с родословной, имеющей вес&quot;?
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36 мин.
Валентин Щербаков
Вот когда признают эту сексуально озабоченную и тронутую на всю голову шалаву иноагентом, тогда и пишите разгромные статейки, а пиарить эту сучку, себя не уважать, а народу туфту подкидывать...
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33 мин.
ИИ
Иван Иваныч
Светская шакалица и &quot;у нее есть родословная, имеющая вес&quot;. Да уж, сказано как как про животное...впрочем- а может так и есть?
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29 мин.

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