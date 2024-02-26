Александр Ляшенко "Встречайте нового иноагента - Ксения Собчак. У скандальной журналистки есть все шансы лишиться 48 миллиардов", это аноним по кличке "Новости, события, факты" выдаёт нам желаемое за действительное! Может лучше её пристрелить,раз Закон до неё не дотягивается, а Жорин высказал сомнение, что конкретно Ксению Анатольевну, признают иноагентом, так как "у нее есть родословная, имеющая вес". Где ответы на эту "проблему с родословной, имеющей вес"?

Валентин Щербаков Вот когда признают эту сексуально озабоченную и тронутую на всю голову шалаву иноагентом, тогда и пишите разгромные статейки, а пиарить эту сучку, себя не уважать, а народу туфту подкидывать...