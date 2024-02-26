Интересная жизнь с Vera Star О том что вокруг Ксении Собчак продолжают сгущаться тучи, стало понятно после того, как депутат Государственной думы, глава Союза добровольцев Донбасса, политолог, журналист и предприниматель.
Встречайте нового иноагента - Ксения Собчак. У скандальной журналистки есть все шансы лишиться 48 миллиардов
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Александр Ляшенко
"Встречайте нового иноагента - Ксения Собчак. У скандальной журналистки есть все шансы лишиться 48 миллиардов", это аноним по кличке "Новости, события, факты" выдаёт нам желаемое за действительное! Может лучше её пристрелить,раз Закон до неё не дотягивается, а Жорин высказал сомнение, что конкретно Ксению Анатольевну, признают иноагентом, так как "у нее есть родословная, имеющая вес". Где ответы на эту "проблему с родословной, имеющей вес"?
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36 мин.
Валентин Щербаков
Вот когда признают эту сексуально озабоченную и тронутую на всю голову шалаву иноагентом, тогда и пишите разгромные статейки, а пиарить эту сучку, себя не уважать, а народу туфту подкидывать...
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33 мин.
ИИ
Иван Иваныч
Светская шакалица и "у нее есть родословная, имеющая вес". Да уж, сказано как как про животное...впрочем- а может так и есть?
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29 мин.
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