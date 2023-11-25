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Зайон Уильямсон набрал 32 очка, 6 подборов и 5 передач, «Новый Орлеан» взял верх над «Клипперс»

Зайон Уильямсон набрал 32 очка, 6 подборов и 5 передач, «Новый Орлеан» взял верх над «Клипперс»

«Новый Орлеан» в пятницу взял верх над «Клипперс» в матче внутрисезонного турнира – 116:106. Форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон набрал 32 очка, 6 подборов, 5 передач и 2 перехвата.

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