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Стас Пьеха о семи годах, проведенных в детдоме: «Этот опыт выручал меня во многих жизненных ситуациях»

Стас Пьеха о семи годах, проведенных в детдоме: «Этот опыт выручал меня во многих жизненных ситуациях»

Ощущая одиночество из-за постоянного отсутствия дома мамы и бабушки, Стас Пьеха семь лет провел в детдоме.

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