Они молчат, засунув голову в песок. Ну теперь не обижайтесь за уголовное дело

10 лет летал на отдых в одну из стран ЕС по два три раза в год а\к Победа. Теперь даже близко к ней не подойду! Одним клиентом у них стало меньше! Присоединяйтесь, друзья!

Андрей Лютов

Вот при чем тут военнослужащий? Какие фото и свидетели в туалете? Вы что долбонулись уже совсем? Если чел вышел из туалета и там после него стоит запах выкупенной сигареты и такой же запах от него самого, значит его нужно гнать щашиворот из самолета! И будь это хоть депутат! Почему остальные пассажиры должны это терпеть? Правила поведения в самолете должны быть для всех едиными и не важно, кто их нарушает. Про элиту Путин говорил о людях, которые готовы на себя брать ответственность, а не про тех, кто пользуется своим положением и наплевательски относится к другим.