Медвежий угол
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Медвежий угол

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Они молчат, засунув голову в песок. Ну теперь не обижайтесь за уголовное дело

Они молчат, засунув голову в песок. Ну теперь не обижайтесь за уголовное дело

Элиту страны выталкивают из самолета - только по подозрению, что курил В сети разлетелось видео, где экипаж авиакомпании "Победа", самым натуральным образом издевается над военнослужащим (или не издевается, как вам кажется?), который, после ранения и лечения, летел домой.

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Комментарии
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Дмитрий Лукьянов
А рожа то у этой стервы на фото - жидовская! И ушки поросячьи, жидовские - без мочек. И длинный лживый нос, как у Пиноккио. Врёт стерва!
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1 час.
ВладимиР
10 лет летал на отдых в одну из стран ЕС по два три раза в год а\к Победа. Теперь даже близко к ней не подойду! Одним клиентом у них стало меньше! Присоединяйтесь, друзья!
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1 час.
Андрей Лютов
Вот при чем тут военнослужащий? Какие фото и свидетели в туалете? Вы что долбонулись уже совсем? Если чел вышел из туалета и там после него стоит запах выкупенной сигареты и такой же запах от него самого, значит его нужно гнать щашиворот из самолета! И будь это хоть депутат! Почему остальные пассажиры должны это терпеть? Правила поведения в самолете должны быть для всех едиными и не важно, кто их нарушает. Про элиту Путин говорил о людях, которые готовы на себя брать ответственность, а не про тех, кто пользуется своим положением и наплевательски относится к другим.
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51 мин.

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