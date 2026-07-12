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Аренда жилья в Украине может подорожать ближе к осени

Аренда жилья в Украине может подорожать ближе к осени

В июле существенного повышения стоимости долгосрочной аренды жилья в Украине не ожидается. По словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак, наиболее вероятный рост арендных ставок придется на конец августа, когда традиционно увеличивается спрос перед началом нового учебного сезона.

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