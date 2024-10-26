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Какие женские стрижки с челкой будут в моде 2025: от пикси до маллета

Какие женские стрижки с челкой будут в моде 2025: от пикси до маллета

Какие женские стрижки с челкой будут в моде 2025: от пикси до маллета Алёна ЮрьеваВ 2025 году женские стрижки с челкой обещают стать настоящим искусством, способным преобразить любой образ, независимо от длины волос.

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