Бублик-шоу: как прошел теннисный турнир в Петербурге

Александр Бублик, Карен Хачанов, Адриан Маннарино и другие теннисисты высокого уровня с удовольствием развлекали своей игрой зрителей и развлекались сами — турнир «Трофеи Северной Пальмиры» в Петербурге собрал сильных игроков из разных стран и произвел в целом приятное впечатление.