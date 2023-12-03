Бублик-шоу: как прошел теннисный турнир в Петербурге

Александр Бублик, Карен Хачанов, Адриан Маннарино и другие теннисисты высокого уровня с удовольствием развлекали своей игрой зрителей и развлекались сами — турнир «Трофеи Северной Пальмиры» в Петербурге собрал сильных игроков из разных стран и произвел в целом приятное впечатление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии