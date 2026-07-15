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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Суд оштрафовал жительницу Алтайского края на крупную сумму за призывы к терроризму в Сети

Суд оштрафовал жительницу Алтайского края на крупную сумму за призывы к терроризму в Сети

Помимо штрафа, осужденной на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов Суд вынес приговор жительнице села Алтайского, признанной виновной в публичных призывах к террористической деятельности в интернете.

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