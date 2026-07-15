Суд оштрафовал жительницу Алтайского края на крупную сумму за призывы к терроризму в Сети

Помимо штрафа, осужденной на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов Суд вынес приговор жительнице села Алтайского, признанной виновной в публичных призывах к террористической деятельности в интернете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии