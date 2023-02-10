Инфекционист Поздняков посоветовал вакцинироваться от клещевого энцефалита в феврале

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что вакцинироваться от клещевого энцефалита лучше в феврале, так как некоторые прививки формируют иммунитет дольше, чем другие.