Общественная служба новостей

1 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Ну а что ты хочешь? Это же Педро.В Бахмуте убили и...
  • Chin Andy
    Нет веры тому, кто последнюю фразу не может довести до логического конца...Какие знаки зодиа...
  • Татьяна Антошина
    А  ГОВНО  ХОХЛЫ  ЕЩЁ  НЕ  ПРОБЫВАЛИ  ИСПОЛЬЗОВАТЬ?RT: ВСУ в районе ...

Инфекционист Поздняков посоветовал вакцинироваться от клещевого энцефалита в феврале

Инфекционист Поздняков посоветовал вакцинироваться от клещевого энцефалита в феврале

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что вакцинироваться от клещевого энцефалита лучше в феврале, так как некоторые прививки формируют иммунитет дольше, чем другие.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх