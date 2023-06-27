Власти Польши при поддержке США развернули кампанию против Германии. Они рассчитывают занять место геополитического центра Евросоюза, заявил на сайте InfoBRICS исследователь Уриэль Араужо, специализирующийся на международных и этнических конфликтах.
Власти Польши при поддержке США развернули кампанию против Германии. Они рассчитывают занять место геополитического центра Евросоюза, заявил на сайте InfoBRICS исследователь Уриэль Араужо, специализирующийся на международных и этнических конфликтах.
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