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InfoBRICS: Польша спровоцировала ссору с Германией для реализации геополитических амбиций

InfoBRICS: Польша спровоцировала ссору с Германией для реализации геополитических амбиций

Власти Польши при поддержке США развернули кампанию против Германии. Они рассчитывают занять место геополитического центра Евросоюза, заявил на сайте InfoBRICS исследователь Уриэль Араужо, специализирующийся на международных и этнических конфликтах.

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