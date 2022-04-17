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Шлеменко – о подготовке Немкова к реваншу с Андерсоном: «Просто ехать в Дагестан – расплывчатая формулировка. Нужны спарринг-партнеры, похожие на Кори»

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко не считает, что тренировочный лагерь в Дагестане гарантирует Вадиму Немкову победу в реванше против Кори Андерсона.

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