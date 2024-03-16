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Захарова: Москва предупреждает Ереван о рисках попасть под западное влияние

Захарова: Москва предупреждает Ереван о рисках попасть под западное влияние

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в рамках контактов с армянской стороной обсуждает риски втягивания Армении в фарватер западного антироссийского курса, и о потенциальных последствиях такой политики.

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