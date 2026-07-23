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Принц Гарри назвал Гарри Стайлса самым известным Гарри Великобритании

После финала чемпионата мира по футболу принц Гарри стал гостем нового шоу Джеймса Кордена, где вместе с телеведущим и бывшим футболистом Рио Фердинандом обсудил турнир и неожиданно принял участие в споре о том, кто является самым известным Гарри в Великобритании.

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