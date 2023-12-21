Медвежий угол
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Медвежий угол

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Казахский гнев опустится на Россию: "Мы въехали в Париж на лошадях, так сейчас заедем на Красную, не Красную площадь, не важно"

Казахский гнев опустится на Россию: "Мы въехали в Париж на лошадях, так сейчас заедем на Красную, не Красную площадь, не важно"

Avia.pro - Новости Старик Возмущен Политикой России В сети набирает популярность видео, на котором пожилой мужчина, чьи волосы поседели от времени, выражает свое недовольство по отношению к "русским интриганам".

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Комментарии
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Сергей Федотов
Что, прям оба два въедут? Казаха на Красную площадь. Именно столько казахов въехали в Париж. Ну или три. Остальные казаки.
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11 час.
avershin1947mailru Авершин
Казахи не казаки.
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8 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Башкиры заезжали в Париж он тут каким сраным боком? Пусть копает черное море.
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2 час.

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