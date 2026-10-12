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Binance запустила торговый ИИ-инструмент после бета-тестирования с участием 150 000 пользователей

Binance запустила торговый ИИ-инструмент после бета-тестирования с участием 150 000 пользователей

В понедельник Binance объявила о запуске своего персонализированного торгового интерфейса Binance AI для всех англоязычных пользователей по всему миру.

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