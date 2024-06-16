Секретарь СБ Армении обсудил с Салливаном сотрудничество по безопасности

Секретарь Совета безопасности (СБ) Армении Армен Григорян в воскресенье, 16 июня, сообщил, что обсудил с помощником президента США Джейком Салливаном вопросы безопасности и армяно-американское сотрудничество.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии