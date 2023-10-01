Крупный пожар потушили в промзоне Нижнего Новгорода утром в воскресенье, 1 октября. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании на территории складского помещения на улице Коновалова поступило в 4.