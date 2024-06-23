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«Спартаку» предложили приобрести вингера «Крыльев» Гарре. Игрок хочет продолжить карьеру в Европе (Metaratings)

«Спартаку» предложили приобрести вингера «Крыльев» Гарре. Игрок хочет продолжить карьеру в Европе (Metaratings)

При этом переход 23-летнего аргентинца в московский клуб маловероятен, так как у красно-белых есть более приоритетные варианты на позицию левого вингера, сообщает Metaratings.

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