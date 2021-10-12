Страна и люди

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В трудовые отношения Украины введут казачью вольницу

В трудовые отношения Украины введут казачью вольницу

Валерий Михайлов Украинские власти близки к тому, чтобы исполнить очередную мечту публики, скакавшей на киевском Майдане в 2014 году: лишить наемных работников ряда ненужных прав, доставшихся им в наследство от советской системы трудовых отношений.

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