В трудовые отношения Украины введут казачью вольницу

Валерий Михайлов Украинские власти близки к тому, чтобы исполнить очередную мечту публики, скакавшей на киевском Майдане в 2014 году: лишить наемных работников ряда ненужных прав, доставшихся им в наследство от советской системы трудовых отношений.
Валерий Михайлов Украинские власти близки к тому, чтобы исполнить очередную мечту публики, скакавшей на киевском Майдане в 2014 году: лишить наемных работников ряда ненужных прав, доставшихся им в наследство от советской системы трудовых отношений.
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