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Царьград

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Надо быть готовым. В Ростове-на-Дону проведут тренировки по эвакуации населения во время ракетных ударов

Надо быть готовым. В Ростове-на-Дону проведут тренировки по эвакуации населения во время ракетных ударов

Глава региона дал поручение проверить все бомбоубежища в городе и провести тренировочную эвакуацию горожан после учебной ракетной атаки.

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