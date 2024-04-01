В Стамбуле задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

Турецкие правоохранители задержали двух человек, гражданина Таджикистана и гражданку Кыргызстана, которых подозревают в подготовке теракта от лица ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещенная в РФ).
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