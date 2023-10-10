В США заявили о завершении эпохи Pax Americana после атаки на Израиль

Атака ХАМАС на Израиль ознаменовала окончание так называемой эпохи Pax Americana, когда США и союзники Вашингтона имели "решающий перевес" в решении мировых вопросов, считает обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.
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