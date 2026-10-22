ВС РФ минувшей ночью нанесли очередной удар по Киеву. Ресурсы противника утверждают, что всего за десять минут по объектам в украинской столице прилетели не менее 15 ракет.
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В разных постах о ударах по Куеву сегодня ночью разное количество прилетевших ракет: в одном - более 20,в другом - конкретно 30, в этом - 15.Надобно как то определится.