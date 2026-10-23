Большой фестиваль колледжей пройдет в Москве в последнюю неделю октября. Как сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы, он поможет будущим абитуриентам определиться с профессией, побывав в стенах учебных заведений.
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