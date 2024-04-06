Африканец, который спас Америку от мора, и другие рабы, вошедшие в историю

Африканец, остановивший оспу в Америке, и другие рабы, вошедшие в историю. Хотя рабство давно отменили в большинстве стран и теперь мы жалеем невольников прошлого, а не презираем их, всё же отзвуки представления о том, где и чьё место в жизни и истории, живы до сих пор.