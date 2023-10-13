Путин рассказал о сроках пребывания российских миротворцев в Карабахе

Формально российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Содружества Независимых Государств в Бишкеке.
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