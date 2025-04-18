Овчинин, Вагнер и Петтит закроются в «Союзе» перед возвращением на Землю

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт из США Дональд Петтит в субботу разместятся на борту корабля «Союз МС-26», после чего будут закрыты переходные люки между аппаратом и Международной космической станцией.
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