Французский геолог, путешественник Ксавье Омер де Гелль,

Ксавье Омер де Гелль, французский геолог, путешественник. (1812-1848 гг.) «Черкесы благородно представляют на Кавказе тот рыцарский и воинственный дух, который пролил столько блеска на народы средних веков.
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