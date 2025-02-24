Сетевые метрики Bitcoin показывают ухудшения инвестиционных настроений

Сеть биткоина демонстрирует заметное снижение активности: количество активных кошельков и транзакций для депозитов и снятий падает, а скорость накопления через спотовые ETF замедлилась, что сопровождается небольшими оттоками капитала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии