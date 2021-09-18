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Полтора десятка смелых: как в Сочи открылся 32-ой «Кинотавр»

Полтора десятка смелых: как в Сочи открылся 32-ой «Кинотавр»

Главный российский кинофестиваль идет в ногу с европейскими трендами. Оба жюри «Кинотавра» возглавляют женщины, 2/3 из 15 конкурсных фильмов — дебютные и вторые работы авторов, все гости привиты, а для онлайн-сериалов сделана специальная программа.

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