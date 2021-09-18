Полтора десятка смелых: как в Сочи открылся 32-ой «Кинотавр»

Главный российский кинофестиваль идет в ногу с европейскими трендами. Оба жюри «Кинотавра» возглавляют женщины, 2/3 из 15 конкурсных фильмов — дебютные и вторые работы авторов, все гости привиты, а для онлайн-сериалов сделана специальная программа.