На Западе заявили о расколе в ЕС из-за инициативы Каллас по военной помощи Украине

Инициатива верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об очередной военной помощи Украине вызвала раскол в Европейском союзе (ЕС), так как ряд стран выступают против подобных мер.
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