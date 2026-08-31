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Спорт Уик-Энд

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«Семак допустил педагогический просчет, заявив, что Вендел, даже не тренируясь, является ключевым игроком «Зенита»…»

«Семак допустил педагогический просчет, заявив, что Вендел, даже не тренируясь, является ключевым игроком «Зенита»…»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом» в 6-м туре РПЛ (1:0).

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