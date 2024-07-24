Министр обороны Польши: Украина не вступит в Евросоюз, если не будет решен вопрос Волынской резни

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украину нельзя принимать в Европейский союз, пока киевские власти не урегулируют вопросы, связанные с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам Волынской резни.