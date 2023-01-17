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Очередной "манёвр" ВСУ: Украинцы теряют позиции близ Запорожья

Очередной "манёвр" ВСУ: Украинцы теряют позиции близ Запорожья

Украинские войска отвели часть сил с позиций, перебросив военных на восточное направление. Как уточнил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, с запорожского участка украинские ВС были отведены в район Соледара и Артёмовска.

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