Украинские войска отвели часть сил с позиций, перебросив военных на восточное направление. Как уточнил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, с запорожского участка украинские ВС были отведены в район Соледара и Артёмовска.
Украинские войска отвели часть сил с позиций, перебросив военных на восточное направление. Как уточнил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, с запорожского участка украинские ВС были отведены в район Соледара и Артёмовска.
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