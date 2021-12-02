Украинская власть запретит политическим партиям называться оппозицией

Зеленский решил добить оппозицию, и без того дышащую на ладан. Согласно последним соцопросам от КМИС, партия Медведчука всего за месяц потеряла почти 8% своей привлекательности, и на сегодня рейтинг ОПЗЖ колеблется в районе семи процентов поддержки.