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Украинская власть запретит политическим партиям называться оппозицией

Украинская власть запретит политическим партиям называться оппозицией

Зеленский решил добить оппозицию, и без того дышащую на ладан. Согласно последним соцопросам от КМИС, партия Медведчука всего за месяц потеряла почти 8% своей привлекательности, и на сегодня рейтинг ОПЗЖ колеблется в районе семи процентов поддержки.

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