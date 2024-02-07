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«ВСУ в двух котлах в Авдеевке»: ВС РФ прорвав оборону в новой точке захватили ж/д мост у коксохима: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 7 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

«ВСУ в двух котлах в Авдеевке»: ВС РФ прорвав оборону в новой точке захватили ж/д мост у коксохима: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 7 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 7 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Артёмовском направлении: ВС РФ продвигаются в районе Красного и севернее трассы Т-0504, взяв под свой контроль часть лесопосадки, выходящей к водоемам к востоку от села.

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