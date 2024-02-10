Наши президенты — марионетки, и Путин это подтвердил — американские консерваторы оценили журналистскую работу Карлсона

Консерваторы и интернет-пользователи хвалят Такера Карлсона, который единственный из журналистов «посмел представить другую сторону» украинского конфликта и взял интервью у Владимира Путина, рассказывает The Hindustan Times.
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