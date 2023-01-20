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Toyota возобновила поставки некоторых запчастей в Россию

Toyota возобновила поставки некоторых запчастей в Россию

Компания также одобрила для своих дилеров параллельный импорт.фото: toyota.ru--> Автоконцерн Toyota возобновил поставки в Россию запчастей, на которые не распространяются санкции, остальные запчасти ввозятся в страну по параллельному импорту.

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