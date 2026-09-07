Московскую международную неделю кино посетили более 720 тысяч человек

III Московская международная неделя кино прошла в Москве с 24 по 30 августа. За семь дней ее мероприятия посетили более 720 тысяч человек.
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