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С нами не соскучишься!

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Идеи украшения участка садовыми ширмами

Идеи украшения участка садовыми ширмами

Иногда на участке хочется сделать разграничения на зоны и скрыть одну от другой. Что-то не вписывается в общий стиль или наоборот, когда хочется сделать что-то защищённое от любопытных глаз для отдыха и уединения.

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