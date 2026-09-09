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Царьград

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Синоптики: в Новосибирске 11–13 сентября до +20°C без дождей

Синоптики: в Новосибирске 11–13 сентября до +20°C без дождей

В Новосибирске продолжается период тёплой осенней погоды, однако уже в ближайшие выходные в городе начнётся постепенное снижение температуры.

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