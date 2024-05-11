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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юдзуру Ханю: «Был счастлив выступать по всему миру вместе с Уно. С нетерпением жду, что же приготовит нам будущее»

«Как спортсмен, который выступал вместе с Уно со времен самого детства и школы, я знаю, сколько труда и решимости было вложено в его карьеру, однако я не думаю, что он остановится на этом сейчас, даже если его жизнь изменится лишь на немного.

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